Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов

Срочная новость
Скончался Александр Куприянов, занимавший пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва». Он ушел из жизни на 75-м году. Об этом сообщают СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!