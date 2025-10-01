Челябинские семьи стали массово ремонтировать квартиры к осени

Челябинцы к началу осени 2025 года стали массово делать косметический ремонт в своих квартирах. Чаще всего они обновляли интерьер без особых перепланировок. Этот вид ремонта жители региона заказывали в 15% случаев от общего спроса, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«В августе 2025 года в Челябинской области одной из самых востребованных услуг оказался косметический ремонт квартир — обновление интерьера без серьезных перепланировок. Обычно в перечень таких задач входит обновление стен и потолков, укладка напольного покрытия и установка осветительных приборов», — сообщили в пресс-службе.
Средняя стоимость косметического ремонта квартир начинается от 3800 рублей за квадратный метр. Капитальный ремонт в среднем обойдется челябинцам в 8200 рублей за квадратный метр. В рамках этого типа ремонта возводятся или переносятся стены, устанавливаются системы отопления и водоснабжения, обновляется электропроводка, монтируются подвесные или натяжные потолки.
Чистовую отделку квартир челябинцы заказывали в 10% случаев. Это завершающий этап ремонта, когда помещение приводят в жилое состояние. Мастера наносят декоративную штукатурку, устанавливают межкомнатные двери, сантехнику и розетки. В среднем ремонт квартир с чистовой отделкой начинается от 5 050 рублей за «квадрат» без учета материалов.
Черновая отделка, то есть подготовка помещения к чистовой, интересовала горожан в пяти процентах случаев. В среднем такие работы обходились жителям региона в 9200 рублей за квадратный метр без учета материалов.
