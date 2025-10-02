Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

На 74-м году жизни скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, возглавлявший издание с 2011 года. Об этом сообщила редакция газеты. Его уход стал тяжелой утратой для коллектива.
«Это невосполнимая утрата для коллектива „Вечерней Москвы“. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — заявили в издании. Информация о дате и времени прощания будет объявлена позже.
Александр Иванович Куприянов родился 31 июля 1951 года. Окончил Хабаровский педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. Свою карьеру в журналистике начал в 1982 году. Под его руководством «Вечерняя Москва» укрепила позиции как одно из ключевых городских изданий, сочетая традиции и современные подходы к журналистике.
Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за выдающийся вклад в развитие СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Ему также присвоили Орден «Знак Почета» за значительные достижения в области культуры, искусства, телерадиовещания и печати. Он получил звание заслуженного работника культуры РФ.
Среди других наград — медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Президент РФ Владимир Путин лично вручил Куприянову почетную грамоту за заслуги в развитии СМИ. Александр Иванович также стал лауреатом престижных премий «Золотое перо России» и «Медиа-менеджер России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.