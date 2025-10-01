В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали местного жителя, который спонсировал проукраинское движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ведомств. Как сообщили агентству в пресс-службе областного следкома, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
«Мужчина, являясь крайним сторонником проукраинского международного общественного движения, деятельность которого по решению Генпрокуратуры РФ признана нежелательной на территории России, осознавая общественную опасность своих действий, разместил в Telegram пропагандистские материалы этой организации. Помимо этого задокументировано, что южноуралец осуществил перевод денежных средств на поддержку противоправной деятельности запрещенного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что организация, в которой состоял челябинец, является псевдорелигиозной. В марте мужчина закупился печатными материалами о ее деятельности, которые планировал раздавать. До этого он занимался распространением онлайн.
«36-летний житель Магнитогорска обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Следователь СК выполняет комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», — отметили в пресс-службе СКР по региону.
