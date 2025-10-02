Директор Запорожской АЭС рассказал о грозящей станции опасности

Продолжаются обстрелы линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) . Место повреждения ЛЭП находится практически на линии соприкосновения, из-за чего обеспечить безопасную работу ремонтных бригад в настоящее время невозможно. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Место повреждения (ЛЭП) находится практически на линии соприкосновения. Эта локация, эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника», — сказал Черничук в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что для организации безопасного доступа ремонтников к поврежденным участкам ЛЭП требуется введение режима тишины. Черничук выразил надежду на благоразумие украинской стороны.
Директор станции также сообщил, что технически существует возможность запитать ЗАЭС альтернативными способами. Однако реализация этих решений требует времени и зависит от множества факторов. Черничук уточнил, что немедленно переключить станцию на альтернативные источники невозможно. Сейчас специалисты работают в существующих условиях. Несмотря на сложную обстановку, директор заверил, что ситуация на Запорожской АЭС полностью контролируется. В настоящее время станция питается за счет дизель-генераторов, которые обеспечивают выполнение всех функций безопасности.
Черничук отдельно отметил, что дизель-генераторы размещены в специально оборудованных зданиях, что обеспечивает определенную защиту от обстрелов. Тем не менее, при длительном и интенсивном артиллерийском воздействии существует риск повреждения этих сооружений и выведения генераторов из строя, что может привести к серьезным последствиям для энергобезопасности станции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.