Россия продолжит наращивать военный потенциал, несмотря на это, она остается сторонницей мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление министра обороны США Пита Хегсета, который заявил, что главной задачей Пентагона становится ведение боевых действий.
Он также добавил, что обвинять Россию в том, что она бомбит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которую сама и контролирует, по меньшей мере глупо. По словам представителя Кремля, РФ постоянно находится на связи с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС.
Кроме того, пресс-секретарь президента России заявил, что планы Евросоюза (ЕС) по использованию российских активов представляют собой незаконное изъятие собственности и воровство. Представитель Кремля подчеркнул, что действия европейских стран противоречат международному праву и не останутся без последствий. Все заявления Пескова на встрече с журналистами 1 октября — в материале URA.RU.
«Хочешь мира — готовься к войне»
Песков заявил, что РФ предпочитает укреплять свои вооруженные силы, хотя при этом остается сторонницей мира. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Хегсета, что США необходимо быть готовыми к войне ради сохранения мира.
«Фраза „хочешь мира — готовься к войне“, она не новая, она живет в истории и используется многими политиками. Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира, оставаясь открытыми для того, чтобы решать все проблемы, включая украинский кризис», — сказал Песков.
О встрече Путина и Зеленского
Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может быть подготовлена путем процесса на экспертном уровне. Однако, по словам Пескова, переговорный процесс был в данный момент приостановлен по причине отказа киевских властей продолжать диалог, начатый в Стамбуле.
Об обвинениях РФ в ударах по ЗАЭС
Обвинения в адрес России в обстрелах ЗАЭС, находящейся под ее контролем, по меньшей мере неразумны. Песков подчеркнул, что Запорожская АЭС и ее инфраструктурные объекты регулярно подвергаются атакам со стороны именно украинских вооруженных сил.
«Это российская станция, и она, разумеется, находится под нашим контролем. Было бы по меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она же и контролирует... Всем хорошо известно и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима», — отметил представитель Кремля. Он также добавил, что российская сторона поддерживает постоянное взаимодействие с МАГАТЭ для обсуждения ситуации на ЗАЭС.
О воровстве российской собственности Западом
Западные государства намерены присвоить российские активы, заявил пресс-секретарь президента России. Таким образом он прокомментировал вопрос корреспондента URA.RU относительно позиции Кремля по поводу инициативы ЕС предоставить Украине кредит на приобретение беспилотников за счет замороженных суверенных активов России.
«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идет речь. Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, во-первых, лица причастные, так или иначе будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности», — подчеркнул Песков.
О провокациях Европы в Балтийском море
Российская сторона не располагает информацией о деталях произошедшего инцидента и на данный момент не имеет подтвержденных данных относительно судна, якобы задержанного французскими властями в акватории Балтийского моря. Как отметил представитель Кремля, в различных морских районах, включая Балтийское море, европейские государства регулярно делают заявления провокационного характера, которые, по его словам, препятствуют обеспечению свободы торгового судоходства. Он подчеркнул, что подобные действия порой вынуждают ВС РФ предпринимать необходимые меры для поддержания порядка в регионе.
О глупости экс-главы Минобороны Британии, предложившего уничтожить Крым
В Москве сочли нецелесообразным реагировать на высказывания бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса относительно Крыма. Ранее он призвал нанести ракетные удары по Крымскому мосту с использованием комплексов Taurus, а также заявил о необходимости сделать полуостров «непригодным для жизни».
«Давайте комментировать заявления действующих министров обороны. Что касается бывших и тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать», — заявил Песков.
О выступлении Путина на Валдайском форуме
Выступление президента РФ Владимира Путина на «Валдае» в четверг ожидается во второй половине дня. По словам Пескова, в ходе выступления глава государства выступит с приветственной речью. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что каждое обращение президента привлекает пристальное внимание мировой общественности. Оно становится значимым международным событием и впоследствии тщательно анализируется, подчеркнул Песков.
