Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоресурсов из России

Венгрия не откажется от российских энергоресурсов из-за географического положения и зависимости от трубопроводов. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
«Я не могу поменять географию. Мы государство без выхода к морю, у нас есть только трубопроводы, поэтому мы вынуждены покупать [энергоресурсы] у России», — заявил Орбан. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.
Ранее сообщалось, что в планах Европейской комиссии завершить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2026 года, что на год опережает ранее обозначенные сроки. Об этом информирует издание Politico, ссылаясь на черновик предложений Еврокомиссии по введению 19-го пакета санкций против России. Согласно этим инициативам, предусматривается запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку российского СПГ после 2026 года, а также полное прекращение заключения краткосрочных соглашений спустя шесть месяцев с момента вступления новых санкционных мер в силу.
Также стало известно, что Венгрия подписала контракт с французской энергетической компанией Engie на поставку четырех миллиардов кубометров природного газа. Информацию об этом предоставил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Согласно достигнутым договоренностям, поставки газа будут осуществляться в течение десяти лет — с 2028 по 2038 год.
