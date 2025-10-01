01 октября 2025

Пожарные ликвидировали пожар в мебельном цехе в Челябинске. Фото

В тушении пожара были задействованы 70 пожарных машин
В тушении пожара были задействованы 70 пожарных машин

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, начавшийся в мебельном цехе на 4-м Линейном переулке на окраинах Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«На пожаре объявлена ликвидация открытого горения. Для установления его причины на месте находится испытательная пожарная лаборатория», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание. После огонь распространился по территории двухэтажного здания и металлического ангара. Площадь возгорания по итогу составила 1200 квадратных метров.

При пожаре никто не пострадал. Сотрудники цеха успели эвакуироваться. Огонь не успел перейти на близстоящие здания благодаря усилиям 70 огнеборцев и 19 единиц техники.

Огонь мог перекинуться на соседние здания в 20 метрах от цеха
Огонь мог перекинуться на соседние здания в 20 метрах от цеха
Фото:

