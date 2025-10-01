Площадь пожара в мебельном цехе в Чурилово в Челябинске достигла 1000 квадратных метров: огнем объяты здание цеха и металлический ангар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение двухэтажного мебельного цеха и металлического ангара. Общая площадь пожара 1000 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
На месте создан штаб пожаротушения, сформированы звенья газодымозащитной службы. По предварительным данным пострадавших нет. А возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. ЧП ликвидируют более 70 человек и 19 единиц техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!