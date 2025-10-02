Стоит ли пермякам бояться клещей в октябре

В 2025 году в медучреждения Прикамья поступило почти 28 тысяч обращений от жителей, которых укусили клещи. Они атаковали людей во всех округах края, при этом 25% из них являлись переносчиками опасных заболеваний. Что из себя представляет это опасное членистоногое, стоит ли бояться клещей в октябре в Пермском крае и как от них уберечься — в материале URA.RU.
Активность клещей
С начала нынешней осени заморозков было мало, а значит, клещи по-прежнему активны. Осенний подъем активности клещей длится до конца теплого периода, пока дневная температура не опускается ниже +8 градусов по Цельсию. В Пермском крае это обычно конец сентября — начала октября. Это связано с тем, что осенью клещам требуется полное насыщение, чтобы перенести зимнюю спячку. Если октябрь будет теплым, то клещи будут опасны не меньше, чем в мае. Это обусловлено тем, что если за сезон клещ никого не укусил — за зиму он, как правило, погибает.
Как впиваются
Клещ имеет четыре пары подвижных и цепких конечностей. На первой паре конечностей он отрастил длинные коготки, с помощью которых и цепляется к проходящим мимо животным и людям. На других конечностях имеются перепончатые присоски, с помощью которых клещи удерживаются на жертве даже при сильном встряхивании.
Попав на потенциальную жертву, они быстро перебираются по одежде (если это человек) или по шерсти (если это животное). Они ищут открытые, доступные участки кожи, при этом прокол в коже жертва может и не почувствовать, поскольку при погружении в нее слюнные железы клеща выделяют сильное анестезирующее вещество.
Чем опасны
Клещи могут передавать различные инфекции, например клещевой вирусный энцефалит — вирусное заболевание, которое может вызывать поражение головного и спинного мозга. Наиболее опасными также являются болезнь Лайма (боррелиоз) — инфекционное заболевание, которое поражает преимущественно кожу, суставы и нервную систему, а также анаплазмоз и эрлихиоз — бактериальные инфекции, которые могут вызывать лихорадку, головную и мышечные боли.
Что делать, чтобы избежать укуса
Чтобы обезопасить себя от клеща, необходимо одевать на прогулки и пикники соответствующую одежду. Нужно тщательно закрывать шею, а длинные рукава и штанины должны быть на резинке. Волосистую часть головы лучше покрыть плотным головным убором, а в идеале — приобрести противоэнцефалитный костюм. Также необходимо пользоваться репеллентами — средствами защиты от насекомых.
Что делать при укусе
Если укус все же произошел, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику. Важно не раздавить клеща и не оставить его голову в своей коже — это приведет к воспалению.
Если такой возможности нет, можно удалить клеща самостоятельно. Нужно перехватить тельце клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату и извлечь его из кожи, держа строго перпендикулярно поверхности присасывания и поворачивая его тело вокруг оси.
После извлечения клеща нужно тщательно вымыть руки с мылом, а ранку на коже продезинфицировать спиртом, йодом или спиртосодержащим кожным антисептиком. Удаленного клеща нужно поместить в контейнер и сдать на анализ в медучреждение.
