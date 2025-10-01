Приезжего из Набережных Челнов арестовали за пьяный дебош в аэропорту Сургута

В аэропорту Сургута (ХМАО) задержали пьяного мужчину, который громко матерился и размахивал руками, сопротивляясь полицейским. Как сообщили URA.RU в управлении на транспорте МВД России по УрФО, нарушителем оказался житель Набережных Челнов, приехавший в аэропорт за билетами. Суд отправил дебошира под арест на пять суток.
«Правоохранители сделали нарушителю замечание и попросили пройти в дежурную часть для составления административного протокола. На законные требования стражей порядка мужчина не реагировал, повел себя неадекватно и сбил рукой головной убор сотрудника полиции. В результате стражи порядка применили физическую силу и надели на дебошира наручники», — говорится в сообщении.
Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение у жителя Набережных Челнов. Сам нарушитель объяснил, что приехал в аэропорт с целью купить билеты, но не смог этого сделать из-за сильного опьянения.
В отношении мужчины составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. До вытрезвления он провел время в спецпомещении для задержанных. Сургутский городской суд назначил дебоширу арест на пять суток.
