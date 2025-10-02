2900 челябинских призывников не будут отправлять на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срок службы остается прежним - 1 год
Срок службы остается прежним - 1 год Фото:

Призванные для прохождения срочной военной службы в осеннюю кампанию 2900 жителей Челябинской области не будут направляться для выполнения задач в зону СВО и новые регионы. Об этом на брифинге об осенней призывной кампании в «АиФ-Челябинск» сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

«В Челябинской области все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединения воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований, только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах России привлекаться не будут. В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие в установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнул Максуров.

Максуров также сообщил, что военные комиссариаты Челябинской области и муниципальных образований к осеннему призыву граждан на военную службу полностью готовы. Всего в рамках осенней призывной компании из Челябинской области в армию отправят 2900 юношей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 29 сентября 2025 года. Призыв проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Срок службы остается прежним — один год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Призванные для прохождения срочной военной службы в осеннюю кампанию 2900 жителей Челябинской области не будут направляться для выполнения задач в зону СВО и новые регионы. Об этом на брифинге об осенней призывной кампании в «АиФ-Челябинск» сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров. «В Челябинской области все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединения воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований, только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах России привлекаться не будут. В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие в установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнул Максуров. Максуров также сообщил, что военные комиссариаты Челябинской области и муниципальных образований к осеннему призыву граждан на военную службу полностью готовы. Всего в рамках осенней призывной компании из Челябинской области в армию отправят 2900 юношей. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 29 сентября 2025 года. Призыв проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Срок службы остается прежним — один год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...