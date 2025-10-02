2900 челябинских призывников не будут отправлять на СВО

Призванные для прохождения срочной военной службы в осеннюю кампанию 2900 жителей Челябинской области не будут направляться для выполнения задач в зону СВО и новые регионы. Об этом на брифинге об осенней призывной кампании в «АиФ-Челябинск» сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.
«В Челябинской области все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединения воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований, только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах России привлекаться не будут. В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие в установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнул Максуров.
Максуров также сообщил, что военные комиссариаты Челябинской области и муниципальных образований к осеннему призыву граждан на военную службу полностью готовы. Всего в рамках осенней призывной компании из Челябинской области в армию отправят 2900 юношей.
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 29 сентября 2025 года. Призыв проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Срок службы остается прежним — один год.
