Последний фильм Тиграна Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатрах

Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре
Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Фото:
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Последняя режиссерская работа Тиграна Кеосаяна, драматическая трагикомедия «Семь дней Петра Семеныча», стала доступна для просмотра на стриминговых сервисах. Его можно будет увидеть на Premier, IVI и Okko.

Фильм, представленный на Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года, рассказывает о 70-летнем пенсионере Петре Семеныче из Адлера, узнавшем о саркоме легкого. У героя остается слабая надежда на опровержение диагноза московским врачом через семь дней, во время которых он подводит итоги жизни, полной неудач в семье, финансах и репутации. Главную роль исполнил Федор Добронравов. Картина снята по мотивам рассказа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, а также жены режиссера Маргариты Симоньян.

О кончине Тиграна Кеосаяна стало известно 26 сентября. Тигран Кеосаян, сын известного режиссера Эдмонда Кеосаяна, прославился как автор ряда кинематографических и телевизионных проектов, а также был известен своей активной гражданской позицией. Церемония прощания с режиссером прошла 28 сентября и собрала многочисленных коллег, друзей, а также известных деятелей, среди которых был актер Стивен Сигал, особо подчеркнувший значительный вклад режиссера в развитие отечественного кинематографа.

