Shot: в Дагестане произошла стрельба, есть раненые

В селе Унцукуль, в Дагестане, произошла стрельба рядом со школой. По предварительной информации есть раненые. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.
«Стрельба в дагестанском селе Унцукуль. Предварительно, несколько человек ранены», — указано в посте telegram-канала Shot.
По словам очевидцев, пострадавших госпитализировали. Других подробностей о происшествии пока нет. Информация о происшествии пока не подтверждена.
Обновлено 14:32. Директор школы Нурмагомедов Магомедрасул заявил, что стрельба была рядом с учебным заведением. А происшествие не имело к нему никакого отношения. Слова Магомедрасула приводит корреспондент URA.RU. Также в МВД по республике опровергли информацию о стрельбе в учебном заведении. Информация была опубликована в telegram-канале ведомства.
