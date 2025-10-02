Shot: в Дагестане произошла стрельба, есть раненые

Несколько человек ранено, сообщили в новостных telegram-каналах
В селе Унцукуль, в Дагестане, произошла стрельба рядом со школой. По предварительной информации есть раненые. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.

«Стрельба в дагестанском селе Унцукуль. Предварительно, несколько человек ранены», — указано в посте telegram-канала Shot.

По словам очевидцев, пострадавших госпитализировали. Других подробностей о происшествии пока нет. Информация о происшествии пока не подтверждена.

Обновлено 14:32. Директор школы Нурмагомедов Магомедрасул заявил, что стрельба была рядом с учебным заведением. А происшествие не имело к нему никакого отношения. Слова Магомедрасула приводит корреспондент URA.RU. Также в МВД по республике опровергли информацию о стрельбе в учебном заведении. Информация была опубликована в telegram-канале ведомства.

