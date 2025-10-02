Макрон предложил коварный план против российских танкеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил задерживать на несколько недель танкеры так называемого «теневого флота» в открытом море с целью нарушить поставки нефти, якобы поступающей из России. С таким заявлением французский глава выступил открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
«Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели... И я предлагаю в рамках „коалиции желающих“, в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия», — заявил Макрон. Его слова передает France24.
В качестве примера французский лидер привел случай задержания Францией танкера у своих берегов, который следовал из российского порта в Индию. По словам Макрона, такие меры позволяют не только проверить, соответствует ли судно международным стандартам, но и выявить фальсификации флагов и маршрутов. Макрон отметил, что задержка судна на одну-две недели уже подорвала эффективность поставок нефти из России. Президент Франции подчеркнул важность продолжения подобных операций для усиления давления на российскую экономику.
Ранее Agence France-Presse сообщил, что военнослужащие Франции провели операцию по высадке на танкер Pushpa, задержанный у побережья республики по подозрению в нарушении норм морского права. Согласно данным журналистов, во время аэрофотосъемки с борта вертолета на палубе судна были якобы зафиксированы присутствующие военнослужащие, передает «Царьград».
