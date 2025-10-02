Как получить звание «Ветеран труда ХМАО» и оформить льготы

Жители Югры, посвятившие десятилетия работе на Севере, могут получить региональное звание «Ветеран труда ХМАО». Сейчас в округе им уже обладают более 24 тысяч человек. Этот статус дает право на ряд социальных льгот.
Кто может претендовать
?Женщины со стажем не менее 20 лет, мужчины — не менее 25 лет.
?Награжденные медалью «Материнская слава» и региональными знаками отличия: «За заслуги перед округом», «За активную работу с молодежью», «За вклад в развитие законодательства», «За безупречную службу».
?Заслуженные работники отдельных отраслей, лауреаты премий, почетные граждане Югры.
Полный список оснований доступен на сайте департамента соцразвития региона.
Как оформить
Заявление подается в МФЦ или через портал госуслуг. Нужно приложить:
?удостоверения к наградам и званиям,
?2 фотографии 3х4,
?при отсутствии удостоверений — постановления или архивные справки.
Совет: лучше подавать документы лично, чтобы сразу заверить копии и избежать возврата.
После подачи
Агентство социального благополучия Югры направляет списки в департамент соцразвития в течение 7 дней. Удостоверение доступно и в бумажной форме, и в электронном виде через портал соцуслуг.
В приеме документов могут отказать, если у заявителя уже есть удостоверение ветерана труда округа или нет полного комплекта бумаг.
Какие льготы положены
?Ежемесячная выплата — 1790 рублей (индексируется ежегодно).
?Компенсация ЖКХ — 50% расходов за жилье и коммунальные услуги (оплата производится полностью, затем часть возвращается деньгами).
?Медицинские льготы — бесплатное лечение и зубное протезирование (за исключением дорогостоящих материалов), скидки на лекарства по рецептам.
?Транспорт — компенсация расходов за поездку по России раз в год (по ж/д тарифам, включая перелеты, кроме такси).
?Жилье и земля — возможность получить жилье по соцнайму при необходимости улучшения условий или участок под строительство дома.
