Как получить звание «Ветеран труда ХМАО» и оформить льготы

В ХМАО ветераны труда имеют право на социальные преференции
Ветеранам труда на Севере положено много льгот
Ветеранам труда на Севере положено много льгот

Жители Югры, посвятившие десятилетия работе на Севере, могут получить региональное звание «Ветеран труда ХМАО». Сейчас в округе им уже обладают более 24 тысяч человек. Этот статус дает право на ряд социальных льгот.

Кто может претендовать

?Женщины со стажем не менее 20 лет, мужчины — не менее 25 лет.

?Награжденные медалью «Материнская слава» и региональными знаками отличия: «За заслуги перед округом», «За активную работу с молодежью», «За вклад в развитие законодательства», «За безупречную службу».

?Заслуженные работники отдельных отраслей, лауреаты премий, почетные граждане Югры.

Полный список оснований доступен на сайте департамента соцразвития региона.

Как оформить

Заявление подается в МФЦ или через портал госуслуг. Нужно приложить:

?удостоверения к наградам и званиям,

?2 фотографии 3х4,

?при отсутствии удостоверений — постановления или архивные справки.

Совет: лучше подавать документы лично, чтобы сразу заверить копии и избежать возврата.

После подачи

Агентство социального благополучия Югры направляет списки в департамент соцразвития в течение 7 дней. Удостоверение доступно и в бумажной форме, и в электронном виде через портал соцуслуг.

В приеме документов могут отказать, если у заявителя уже есть удостоверение ветерана труда округа или нет полного комплекта бумаг.

Какие льготы положены

?Ежемесячная выплата — 1790 рублей (индексируется ежегодно).

?Компенсация ЖКХ — 50% расходов за жилье и коммунальные услуги (оплата производится полностью, затем часть возвращается деньгами).

?Медицинские льготы — бесплатное лечение и зубное протезирование (за исключением дорогостоящих материалов), скидки на лекарства по рецептам.

?Транспорт — компенсация расходов за поездку по России раз в год (по ж/д тарифам, включая перелеты, кроме такси).

?Жилье и земля — возможность получить жилье по соцнайму при необходимости улучшения условий или участок под строительство дома.

