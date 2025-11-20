Югорчанин проткнул ногу кроссовками из «Спортмастера» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Житель ХМАО продемонстрировал кроссовки, купленные в магазине «Спортмастер» в Югорске, которые поранили ему ногу. Внутри обуви оказался гвоздь, который остался от защитного магнита, сообщил источник корреспонденту URA.RU.

«Купил кроссовки и куртку в „Спортмастере“. Внутри обуви оказался гвоздь. Он проткнул мне ногу, кровь долго не могли остановить», — рассказал потерпевший агентству. По его словам, металлический штифт был частью защитного магнита, который продавец не снял при продаже.

Пострадавший от кроссовок в «Спортмастере» мужчина обратился в травмпункт Фото: читатель URA.RU

Мужчина купил обувь в магазине, а дома при примерке получил колотую рану стопы. Он обратился за медицинской помощью, после чего сообщил о случившемся продавцу. Югорчанину пришлось обращаться в травмпункт, чтобы остановить кровь. Ему сделали перевязку и назначили лечение. Но на больничный мужчина не пошел.

Позже пострадавший подал иск к ООО «Спортмастер» о компенсации морального вреда, который суд частично удовлетворил. «Возместить часть утраченного заработка из-за травмы мне не удалось, потому что не открывал больничный», — пояснил собеседник URA.RU.

Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Спортмастер». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в житель Югорска обратился в суд после травмы, которую получил при примерке обуви в «Спортмастере». Тогда суд признал факт повреждения и обязал компанию выплатить компенсацию морального вреда.