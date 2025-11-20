Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Влиятельный руководитель федеральной структуры в ХМАО нашел работу в Татарстане

Экс-глава УФАС ХМАО Хабибуллин устроился в антимонопольную службу Татарстана
20 ноября 2025 в 17:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экс-глава УФАС ХМАО Хабибуллин получил новую должность в Татарстане

Экс-глава УФАС ХМАО Хабибуллин получил новую должность в Татарстане

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-руководитель УФАС по ХМАО Рузалин Хабибуллин, досрочно уволившийся в сентябре, получил новую должность в антимонопольной службе Татарстана. Он занял пост заместителя начальника юридического отдела. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры.

«Хабибуллин досрочно уволился в сентябре и уже нашел новую работу в УФАС Татарстана. Там он займет должность замначальника юридического отдела, хотя пока официально исполняет обязанности», — сообщил источник. Информация о назначении опубликована на официальном сайте ведомства республики.

Хабибуллин возглавлял УФАС ХМАО с 2018 года и считался одним из самых влиятельных чиновников региона. Под его руководством ведомство проводило резонансные проверки, включая дела о ценовом сговоре нефтяников и многомиллионных нарушениях в госзакупках. При этом, по словам источника, в югорском управлении ФАС вакансию руководителя до сих пор не заполнили.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что Хабибуллин неожиданно уволился с поста главы УФАС ХМАО после семи лет работы в регионе. Временно исполняет его обязанности Владимир Тимиргалиев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал