Влиятельный руководитель федеральной структуры в ХМАО нашел работу в Татарстане

Экс-руководитель УФАС по ХМАО Рузалин Хабибуллин, досрочно уволившийся в сентябре, получил новую должность в антимонопольной службе Татарстана. Он занял пост заместителя начальника юридического отдела. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры.

«Хабибуллин досрочно уволился в сентябре и уже нашел новую работу в УФАС Татарстана. Там он займет должность замначальника юридического отдела, хотя пока официально исполняет обязанности», — сообщил источник. Информация о назначении опубликована на официальном сайте ведомства республики.

Хабибуллин возглавлял УФАС ХМАО с 2018 года и считался одним из самых влиятельных чиновников региона. Под его руководством ведомство проводило резонансные проверки, включая дела о ценовом сговоре нефтяников и многомиллионных нарушениях в госзакупках. При этом, по словам источника, в югорском управлении ФАС вакансию руководителя до сих пор не заполнили.

