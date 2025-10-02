Женщина не могла выбраться из квартиры, потому что завалила все хламом

В Уфе спасатели освободили 62-летнюю женщину, которая не смогла самостоятельно выбраться из своей квартиры, так как она вся была завалена хламом. Инцидент произошел в Советском районе: соседи услышали крики о помощи и вызвали экстренные службы, так как дверь из-за мусора не открывалась.
«Уфимские спасатели провели операцию по освобождению женщины. В Советском районе города в собственной квартире 62-летняя женщина оказалась зажатой под завалами мусора», — говорится в материале ВГТРК Башкортостан.
По данным источника, женщина страдала «синдромом Плюшкина» — состояние, при котором человек собирает и накапливает ненужные вещи. Из-за многочисленного хлама дверь квартиры не открывалась ни во внутрь, ни наружу. Соседям пришлось вызвать спасателей, которые с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и освободили женщину. Медицинская помощь ей не понадобилась.
