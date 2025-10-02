Песков: поставки Tomahawk Киеву потребуют адекватного ответа России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков прокомментировал поставки Tomahawk Киеву
Песков прокомментировал поставки Tomahawk Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk приведет к новому витку напряженности в украинском конфликте и потребует адекватного ответа России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», — сказал Песков. Видео интервью опубликовано в telegram-канале «Вести».

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни один вид вооружения не способен стать для Украины «волшебной пилюлей». По словам пресс-секретаря президента РФ, не существует оружия, которое могло бы в корне изменить развитие событий для киевских властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk приведет к новому витку напряженности в украинском конфликте и потребует адекватного ответа России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», — сказал Песков. Видео интервью опубликовано в telegram-канале «Вести». Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни один вид вооружения не способен стать для Украины «волшебной пилюлей». По словам пресс-секретаря президента РФ, не существует оружия, которое могло бы в корне изменить развитие событий для киевских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...