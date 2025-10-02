Песков: поставки Tomahawk Киеву потребуют адекватного ответа России

Поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk приведет к новому витку напряженности в украинском конфликте и потребует адекватного ответа России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», — сказал Песков. Видео интервью опубликовано в telegram-канале «Вести».
Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни один вид вооружения не способен стать для Украины «волшебной пилюлей». По словам пресс-секретаря президента РФ, не существует оружия, которое могло бы в корне изменить развитие событий для киевских властей.
