Песков: никакое оружие Украине не поможет

Песков сказал, что Киеву не помогут американские поставки оружия
Песков сказал, что Киеву не помогут американские поставки оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Никакое оружие не сможет стать «волшебной пилюлей» для Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Очевидно, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет. Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий», — сказал представитель Кремля. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале «Вести».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Вашингтоне обсуждается перспектива поставок крылатых ракет Tomahawk странам—членам НАТО, которые впоследствии могут передать это вооружение Украине. В связи с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва предупреждает о своей готовности предпринять ответные меры в случае возможной передачи американских ракет Киеву.

