Зеленский намекнул, что Трамп может передать ВСУ Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность получения ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk после встречи с лидером США Дональдом Трампом. Об этом украинский глава сообщил на пресс-конференцти с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
«До сегодняшнего дня мы использовали только „наше“ дальнобойное оружие для ударов по Российской Федерации, после моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», — сказала украинский глава. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале офиса президента Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что передача Штатами крылатых ракет Tomahawk Украине способна спровоцировать усиление напряженности вокруг украинского конфликта и вынудит РФ принять соответствующие меры. По словам представителя Кремля, в случае реализации такого сценария возникнет новый, более серьезный этап эскалации, на который российская сторона будет вынуждена ответить соразмерно.
