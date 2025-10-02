Выступление Путина на «Валдае» транслируют по всему миру

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября 2025 года в Сочи транслируют не только во всей стране, но по всему миру. Об этом свидетельствуют онлайн-трансляции на сайтах различных зарубежных СМИ.
Международный интерес к прямой речи главы России подчеркивает значимость заявлений, которые Путин сделает в ходе ежегодного обсуждения глобальных вызовов и перспектив. Прямые эфиры выступления российского лидера ведут такие издания, как SkyNews, The Guardian, ANI News, The Sun и другие.
Сейчас глава РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Ежегодное заседание клуба проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В этом году ключевая тема форума — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В дискуссиях участвуют 140 специалистов из более чем 40 стран.
