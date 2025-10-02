«Трактор» провел фантастический матч, но не смог вырвать победу у «Динамо»

Челябинский «Трактор» провел один из самых фантастических матчей в текущем сезоне КХЛ, однако не смог одержать волевую победу над московским «Динамо» в гостях, проиграв со счетом 3:2 по буллитам. Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за поединком.
«За несколько минут до завершения третьего периода казалось, что исход матча уже определен: „Динамо“ уверенно лидировало с преимуществом в две шайбы. Тем не менее хоккеисты из Челябинска сумели проявить волю к победе и организовали впечатляющий камбэк. Сначала в концовке основного времени им удалось сократить отставание, а затем, буквально за секунды до финальной сирены, „Трактор“ сравнял счет и перевел игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, и судьба встречи решалась в серии буллитов. Удача оказалась не на стороне челябинцев — во время решающего броска у Дюбе шайба соскочила с крюка, и „Трактор“ уступил сопернику со счетом 2:3», — передает корреспондент URA.RU.
В стартовом периоде встречи командам не удалось поразить ворота друг друга. На 13-й минуте второго периода Девин Броссо вывел «Динамо» вперед, открыв счет в матче. В начале заключительной трети Максим Джиошвили увеличил разрыв в пользу бело-голубых. На 19-й минуте третьего периода Логан Дэй сумел сократить отставание гостей. За 27 секунд до финальной сирены Михаил Григоренко восстановил равенство, установив счет 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хозяева площадки.
Следующий матч «Динамо» проведет против «Торпедо» 5 октября. «Трактор» встретится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!