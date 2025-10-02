Путин: захват судов — это пиратство, а пиратов уничтожают

Президент России Владимир Путин назвал задержание судов пиратством и, как следствие, пиратов необходимо ликвидировать. Так глава государства прокомментировал ситуацию с нефтяным танкером, задержанным в нейтральных водах французской стороной.
«Что касается захвата судов каких-то, что ж хорошего, это — пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают», — заявил сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава РФ считает, что действия Франции связаны с тяжелой внутриполитической обстановкой. Путин добавил, что возможно на судне планировали обнаружить военную технику, беспилотники, но ошиблись.
Ранее западные СМИ сообщили, что Военно-морские силы Франции начали расследование в отношении танкера Boracay, связанного с так называемым «теневым флотом» и торговлей российской нефтью. В МИД России назвали эту ситуацию искусственно раздутой французскими властями, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем в стране.
