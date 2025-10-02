Путин выступал на «Валдае» четыре часа и поставил рекорд

Президент России Владимир Путин 2 октября выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Красной поляне. Об этом сообщает наш корреспондент. Выступление главы государства и последующая дискуссия длились почти четыре часа, что стало одним из самых продолжительных диалогов президента с экспертным сообществом за последние годы.
«Сегодняшний мир уже не однополярен. Глобальные процессы требуют учета интересов всех центров силы, а не только западных стран», — заявил российский лидер. По его словам, именно в переходе к полицентричной модели и заключается ответ на вызовы современной эпохи.
В ходе встречи президент подчеркнул важность выработки универсальных правил взаимодействия между странами, основанных на взаимном уважении и балансе интересов. Он отметил, что Россия готова выступать платформой для открытого диалога и совместного поиска решений по самым острым вопросам, от обеспечения безопасности до экономического развития.
Заседания клуба «Валдай» ежегодно собирают ведущих экспертов из разных стран, чтобы обсудить перспективы глобальной политики и экономики. По информации организаторов, в этом году тема форума звучит как «Полицентричный мир: инструкция по применению», что отражает стремление участников к выработке практических шагов по формированию новых правил мировой игры. Клуб был основан в 2004 году и с тех пор стал одной из ключевых площадок для обсуждения будущего международных отношений.
