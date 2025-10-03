Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах России

Правительство России 2 октября проведет заседание, на котором обсудит выделение дополнительных средств на региональные доплаты к пенсиям и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В повестке заседания значится рассмотрение вопроса о предоставлении в 2025 году бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для реализации социальных мер поддержки.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», — говорится в официальном релизе пресс-службы правительства. В сообщении отмечается, что предусмотрено финансирование субсидий субъектам Российской Федерации для софинансирования расходов на региональные социальные доплаты к пенсии. Кроме того, планируется выделение межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России для ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
В проекте распоряжения предлагается направить дополнительные средства Министерству труда и социальной защиты России на предоставление субсидий регионам. Это позволит софинансировать обязательства субъектов при выплате региональных социальных доплат к пенсиям для неработающих пенсионеров, чья пенсия и другие доходы ниже прожиточного минимума. Для Министерства финансов предусмотрено выделение средств для дальнейшего перечисления Социальному фонду России. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, чтобы обеспечить их регулярную социальную поддержку.
Ожидается, что окончательное решение по распределению средств будет принято по итогам заседания правительства. Размеры и порядок предоставления выплат станут известны после утверждения соответствующих распоряжений и нормативных актов.
