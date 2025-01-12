12 января 2025

Выплаты по уходу за инвалидами планируют пересмотреть в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер выплат будет пересматриваться в соответствии с уровнем инфляции
Размер выплат будет пересматриваться в соответствии с уровнем инфляции Фото:

С 1 февраля 2025 года в России введут новую систему индексации ежемесячных выплат для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы. Размер этих выплат будет корректироваться ежегодно с учетом фактической инфляции. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Минтруда.

«Правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции», — передает газета «Ведомости». Президент России Владимир Путин внес такие изменения в указ в конце 2024 года.

Согласно указу, правительство обязано адаптировать размер выплат, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это потребует определения точного коэффициента индексации.

В этом году выплаты людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, составят 10 тысяч рублей. Однако для их получения необходимо подтвердить факт осуществления ухода. 

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С 1 февраля 2025 года в России введут новую систему индексации ежемесячных выплат для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы. Размер этих выплат будет корректироваться ежегодно с учетом фактической инфляции. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Минтруда. «Правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции», — передает газета «Ведомости». Президент России Владимир Путин внес такие изменения в указ в конце 2024 года. Согласно указу, правительство обязано адаптировать размер выплат, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это потребует определения точного коэффициента индексации. В этом году выплаты людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, составят 10 тысяч рублей. Однако для их получения необходимо подтвердить факт осуществления ухода. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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