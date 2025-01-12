Выплаты по уходу за инвалидами планируют пересмотреть в России

С 1 февраля 2025 года в России введут новую систему индексации ежемесячных выплат для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы. Размер этих выплат будет корректироваться ежегодно с учетом фактической инфляции. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Минтруда.
«Правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции», — передает газета «Ведомости». Президент России Владимир Путин внес такие изменения в указ в конце 2024 года.
Согласно указу, правительство обязано адаптировать размер выплат, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это потребует определения точного коэффициента индексации.
В этом году выплаты людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, составят 10 тысяч рублей. Однако для их получения необходимо подтвердить факт осуществления ухода.
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