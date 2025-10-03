СФР раскрыл средний размер накопительной пенсии в следующем году

Средний размер накопительной пенсии в 2026 году составит 1,6 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 152 тысячи человек смогут получать накопительную пенсию в 2026 году
Более 152 тысячи человек смогут получать накопительную пенсию в 2026 году Фото:

В 2026 году накопительную пенсию смогут получать более 152 тысяч россиян, ее средний размер составит около 1,6 тысячи рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда России.

«Планируемое количество получателей в 2026 году составит 152,6 тысячи человек, в 2027 году — 163,1 тысячи человек, в 2028 году — 173,5 тысячи человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2026 году составит 1 585,80 рубля, в 2027 году — 1 685,32 рубля, в 2028 году — 1 784,83 рубля», — приводит слова из документа ТАСС.

Расходы на выплату накопительной пенсии в 2026 году составят 2,9 миллиарда рублей, в 2027 году — 3,3 миллиарда рублей, в 2028 году — 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрены траты на срочную пенсионную выплату: 1,5 миллиарда рублей в 2026 году, 1,6 миллиарда — в 2027-м и 1,7 миллиарда — в 2028-м. Средний размер таких выплат составит почти три тысячи рублей в 2026 году и превысит 3,3 тысячи рублей к 2028 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2026 году накопительную пенсию смогут получать более 152 тысяч россиян, ее средний размер составит около 1,6 тысячи рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда России. «Планируемое количество получателей в 2026 году составит 152,6 тысячи человек, в 2027 году — 163,1 тысячи человек, в 2028 году — 173,5 тысячи человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2026 году составит 1 585,80 рубля, в 2027 году — 1 685,32 рубля, в 2028 году — 1 784,83 рубля», — приводит слова из документа ТАСС. Расходы на выплату накопительной пенсии в 2026 году составят 2,9 миллиарда рублей, в 2027 году — 3,3 миллиарда рублей, в 2028 году — 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрены траты на срочную пенсионную выплату: 1,5 миллиарда рублей в 2026 году, 1,6 миллиарда — в 2027-м и 1,7 миллиарда — в 2028-м. Средний размер таких выплат составит почти три тысячи рублей в 2026 году и превысит 3,3 тысячи рублей к 2028 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...