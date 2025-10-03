Часть колледжа рухнула во Владивостоке: что известно к этому часу

Во Владивостоке произошло обрушение части фасада здания Промышленного колледжа энергетики и связи, построенного в 1972 году. Уточняется, что во время инцидента внутри здания никого не было. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Прокуратура Приморского края взяла дело под контроль
Прокуратура взяла под особый контроль ход расследования по факту обрушения здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры в telegram-канале. Дело возбуждено по статье 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Помимо колледжа в корпусе работали бьюти-студии и госучреждения
Как пишет портал VL.ru, помимо учебных помещений в корпусе Промышленного колледжа энергетики и связи функционировали Центр опережающей профессиональной подготовки Приморского края, многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ), автошкола и несколько бьюти-студий. По словам посетителей, внутреннее состояние здания оставляло положительное впечатление благодаря современному ремонту, проведенному ранее.
Здание не было аварийным
Пресс-служба правительства Приморского края сообщила журналистам, что корпус колледжа во Владивостоке, где произошло частичное обрушение, не являлся аварийным. Отмечается, что учебный процесс для студентов колледжа продолжается на других площадках. Занятия организованы в корпусах, расположенных на улице Борисенко, и добавили, что при необходимости задействуют дополнительные ресурсы.
Также было объявлено, что руководство колледжа проводит работу по корректировке расписания занятий. Учебные мероприятия будут проходить в две смены, чтобы обеспечить полноценное образование всех обучающихся студентов.
СК возбудил уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего крупный ущерб). Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU. Уточняется, что меры были оперативно приняты для организации учебного процесса студентов колледжа на других объектах образовательной инфраструктуры.
О колледже
Владивостокский промышленный колледж энергетики и связи был основан в 1860 году. Он имеет несколько филиалов в Артеме и Владивостоке. Учреждение предлагает программы профессионального образования различного уровня, начиная от базовых квалификаций сварщика ручной и частично механизированной сварки и судостроителя-судоремонтника металлических судов, заканчивая подготовкой специалистов среднего звена по направлениям. В программу входят компьютерные системы и комплексы, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, землеустройство, организация перевозок и управление транспортом, почтовая связь, правоохранительная деятельность, системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, тепловые электрические станции.
