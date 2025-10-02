В Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Задержки варьируются от часа до восьми часов. Большинство перенесенных рейсов следовали в Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Всего задержано восемь рейсов — по два от авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», и по одному от «Уральских авиалиний», «Россия», Azur Air и Nordwind. Дольше всех вылета придется ждать пассажирам самолета до Сочи от «России» — им придется ждать около восьми часов. По расписанию самолет должен был вылететь 3 октября из Екатеринбурга в 06:05. Сейчас вылет запланирован на 14:30 этого же дня.
Также в этот город задерживается вылет самолета от Nordwind — он был перенесен с 05:30 на 10:00. Борт от «Аэрофлота» в Сочи перенесен на четыре часа, «Уральских авиалиний» и «Победы» на час.
Рейс в Москву от «Победы» был перенесен на семь часов. Борт перенесен с 06:00 на 13:00. Самолет в Краснодар от «Аэрофлота» был задержан на два часа. Единственный заграничный рейс в Анталью от авиакомпании Azur Air перенес с 08:35 на 11:30.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!