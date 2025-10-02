02 октября 2025

Самолет из Сочи в Курган не прилетит вовремя. Скрин

Задерживается рейс Сочи-Курган
Задерживается рейс Сочи-Курган

Рейс из Сочи в Кургане задерживается до 12:30. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана.

Рейс из Сочи в Кургане задерживается
Рейс из Сочи в Кургане задерживается
Фото:

«Прибытие в Курган. Аэропорт отправления — Сочи. Статус рейса: задержан до 12:30. Также задержан рейс из Кургана в Сочи до 13:30», — написано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что рейс из Кургана в Сочи 24 сентября также задерживался на несколько часов. Причина была связана с более поздним прилетом самолета из Сочи.

