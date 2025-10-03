Задержан самый загадочный миллиардер России Сулейманов

В Москве по подозрению в убийстве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, один из владельцев крупной ИТ-компании «Сирена-Трэвел». Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Вместе со своим братом Расулом Ибрагим Сулейманов в 2024 году являлся бенефициаром компании „Сирена-Трэвел“,—как уточняют источники для ТАСС. Подробности инкриминируемого ему преступления пока не раскрываются. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Как сообщает Baza, предпринимателя задержали в ночь на 2 октября. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, связанной с событиями, произошедшими в прошлые годы. В настоящее время он находится под стражей, а следствие планирует ходатайствовать о его аресте.
Сулейманов считается одной из самых закрытых и влиятельных фигур в российском бизнесе. Ранее он был осужден за мошенничество и отмывание денег, однако даже после тюремного заключения сумел сохранить значительные позиции. В прошлом он контролировал АО «Сирена-Трэвел» — государственную систему бронирования авиабилетов — и обладал весомым влиянием в таких сферах, как транспорт, авиация и информационные технологии.
