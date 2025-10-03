Лучшие специалисты в области БПЛА соберутся в Перми

В Перми пройдет финал Чемпионата РФ по программированию беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программирование и управление БПЛА - это и спорт
Программирование и управление БПЛА - это и спорт Фото:

Пермь примет у себя финал первого в России Чемпионата по программированию беспилотников. Соревнования пройдут в начале ноября.

«С 7 по 9 ноября наш город примет финальный этап первого Чемпионата и Первенства России по программированию беспилотных авиационных систем (БАС)», — говорится в telegram-канале мэрии. Подать заявку на участие еще можно – до 5 октября.

Соревнования пройдут в два этапа, отмечается в соцсетях Чемпионата. Онлайн-отбор состоится с 6 по 12 октября 2025 года. Финалистам, успешно прошедшим отборочный этап, предстоит очная борьба за звание сильнейших программистов БАС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь примет у себя финал первого в России Чемпионата по программированию беспилотников. Соревнования пройдут в начале ноября. «С 7 по 9 ноября наш город примет финальный этап первого Чемпионата и Первенства России по программированию беспилотных авиационных систем (БАС)», — говорится в telegram-канале мэрии. Подать заявку на участие еще можно – до 5 октября. Соревнования пройдут в два этапа, отмечается в соцсетях Чемпионата. Онлайн-отбор состоится с 6 по 12 октября 2025 года. Финалистам, успешно прошедшим отборочный этап, предстоит очная борьба за звание сильнейших программистов БАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...