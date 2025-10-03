Лучшие специалисты в области БПЛА соберутся в Перми

Пермь примет у себя финал первого в России Чемпионата по программированию беспилотников. Соревнования пройдут в начале ноября.
«С 7 по 9 ноября наш город примет финальный этап первого Чемпионата и Первенства России по программированию беспилотных авиационных систем (БАС)», — говорится в telegram-канале мэрии. Подать заявку на участие еще можно – до 5 октября.
Соревнования пройдут в два этапа, отмечается в соцсетях Чемпионата. Онлайн-отбор состоится с 6 по 12 октября 2025 года. Финалистам, успешно прошедшим отборочный этап, предстоит очная борьба за звание сильнейших программистов БАС.
