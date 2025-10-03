Учителем года в России стал преподаватель китайского и английского из Белгородской области

Победителем всероссийского конкурса «Учитель года-2025» стал Дмитрий Баланчуков, преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области. Об этом сообщают РИА Новости.
«Учителем года-2025 в России стал преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области Дмитрий Баланчуков», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентстсва.
Как сообщает «Газета.ru» Баланчуков выбрал профессию учителя неслучайно. Его бабушка была заслуженным учителем Казахстана, а мама — почетный работник образования России.
Ранее сообщалось, что в 2024 году учителем года в России признан Леонид Дедюха, преподающий физику в петербургской Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес. Награду победителю вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
