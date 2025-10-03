Белая башня является одним из символов Екатеринбурга и имеет мировое значение как памятник архитектуры авангарда. Построенная чуть меньше 100 лет назад, она была источником жизни для целого района, а позже чуть не стала рестораном и планетарием. Что скрывается за белыми стенами знаменитого конструктивистского сооружения — в материале URA.RU.
История создания
История Белой башни началась в 1928 году, когда в Свердловске заложили фундамент будущего цеха металлоконструкций Уральского завода тяжелого машиностроения и начали возводить рабочий городок. Тогда и выявилась большая проблема — не хватает воды. Поначалу ее привозили на лошадях, но качество оставляло желать лучшего.
Профессор-гидрогеолог Модест Клер предположил, что на берегу озера Шувакиш на глубине около 50 метров есть артезианская вода. Ученого к исследованию не допустили, потому что его отец был швейцарским ученым, который эмигрировал в Российскую империю, поэтому за дело взялась группа Высокогорского рудоуправления во главе с гидрогеологом Александром Тутуниным. Воду в обозначенном месте действительно нашли, тогда и подняли вопрос о строительстве водонапорной башни.
В конце 1928 года стартовал конкурс, участникам предстояло разработать проект всего за неделю. Победителем стал Моисей Рейшер — ему удалось создать план за ночь. Изначально архитектор планировал разместить в башне монолитный железобетонный бак объемом 540 кубических метров, обзорную площадку на крыше, а в основании — газетный киоск и автобусную остановку. Архитектор хотел создать такой объект, в котором были бы геометрические формы на трех опорных точках. Однако проект немного изменился — из него пропала инфраструктура первого этажа, железобетонный бак заменили на стальной объемом 700 кубических метров, а также на фасаде появились круглые окна.
Первые гидравлические испытания прошли 5 июня 1931 года. Но спустя час дно резервуара прогнулось, и поток воды хлынул на улицы. Позже дно заменили на железобетон.
В 1932 году на озере Шувакиш пробурили четыре дополнительные скважины, потому что горожане жаловались на плохой напор воды. Дополнительно от Верхне-Исетского пруда перебросили временный водовод. Оказалось, что запасы возле Шувакиша истощены. Запросы уральцев росли, постепенно росла сеть водоснабжения, и надобность в водонапорной башне постепенно отпадала, в 1960-е годы ее перестали эксплуатировать. В 1970 году Белую башню внесли в список памятников советского строительства, а спустя четыре года признали памятником архитектуры.
Ходило множество разговоров, как же быть с Белой башней дальше, но никакого применения сооружению так и не нашли, хотя Рейшер предлагал сделать из своего проекта кафе с киосками на смотровой площадке. Идею поддержали все, кроме главного архитектора Свердловска Геннадия Белянкина. В 90-е из башни предлагали сделать ресторан или клуб, но средств не хватило, в 2006-2012 годах объект находился под управлением регионального представительства российского Красного Креста, которое хотело сделать внутри планетарий и музей конструктивизма, деньги вновь не нашлись.
Долгое время башня жила своей жизнью, ветшала, здесь ночевали бездомные. Лишь в 2012 году за проектом Рейшера стала присматривать архитектурная группа Podelniki. Она регулярно проводила субботники, занималась консервацией башни — так у нее появились новые окна, двери, крыша, настил и электричество. Сейчас Podelniki также следят за состоянием памятника архитектуры, а благодаря привлечению гранта фонда Владимира Потанина ее стало возможным посещать. Белая башня превратилась в общественное пространство, где проходят фестивали, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.
Кстати, исторически Белая башня всегда имела белый цвет. Лишь однажды известковая краска исчезла: в годы Великой Отечественной войны конструкцию окрасили в камуфляжный цвет.
Легенды
Существует версия, что в Белую башню ведет тоннель, который есть под Уралмашем. Он был предназначен для прокладки инженерных коммуникаций через территорию соцгорода к заводу. Говорят, что тоннель существует до сих пор, но никаких доказательств нет.
Что внутри
Сейчас в Белой башне гостей встречает аккуратное пространство с витринами, а также каски — они нужны, чтобы ходить по объекту. На экскурсиях, которые проводятся регулярно, можно погулять по лестницам, заглянуть в резервуар и подняться на смотровую площадку.
Как попасть в башню
Каждые выходные сюда водят экскурсии. Гостям рассказывают об архитектуре авангарда, соцгороде Уралмаш, возведении Белой башни и ее предназначении. Обзорное посещение с подъемом на смотровую площадку стоит 450 рублей, дети до 12 лет могут посетить башню бесплатно (в сопровождении взрослого), всего в группу набирают до 15 человек.
