Подозрение в убийстве представителя власти в Москве: что известно о деле миллиардера Ибрагима Сулейманова

Shot: миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан по делу о давнем убийстве

03 октября 2025 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сулейманова задержали в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан теневой миллиардер Ибрагим Сулейманов Сотрудники МВД и ФСБ задержали миллиардера и совладельца одной из крупнейших в российской авиасфере компаний «Сирена-Трэвел» Ибрагима Сулейманова. Он подозревается в убийстве. По некоторым данным, предприниматель является предполагаемым заказчиком убийства главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. В настоящее время следователи готовят ходатайство об аресте. Подробнее обо всем, что известно о задержании Сулейманова — в материале URA.RU. Задержание миллиардера В ночь на 2 октября 2025 года в Москве был задержан предприниматель и миллиардер Ибрагим Сулейманов. По данным правоохранительных органов, задержание связано с подозрением в совершении убийства, произошедшего в прошлые годы. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости. «Утверждается, что Сулейманову приписывают участие в совершенной в прошлом расправе», — пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал Baza. Обстоятельства задержания Как уточняют источники, Сулейманова задержали сотрудники МВД и ФСБ. В настоящее время он находится под стражей, а следствие готовит ходатайство о его аресте. По информации СМИ, задержание стало результатом длительного расследования, проводимого центральным аппаратом Следственного комитета России. Подозрение в убийстве Георгия Таля Задержания могут быть связаны с расследованиями давних убийств, в частности, Борисова и Таля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Согласно данным telegram-канала 112, Ибрагим Сулейманов якобы подозревается в организации убийства Георгия Таля — главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО), который за время своей работы рассматривал тысячи дел о банкротстве. Это преступление было совершено в 2004 году в центре Москвы — на Старой Басманной. В Таля выстрелили, после чего он был госпитализирован, но вскоре скончался от полученных ранений. По некоторым данным, его убийство связано с активизацией расследований криминальных банкротств, писали тогда в «Известиях». Официального подтверждения в том, что Сулейманов проходит именно по этому делу, нет. Также некоторые связывают происходящее с расследованием убийства главы авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, убитого в 1999 году. Тогда его нашли в подъезде жилого дома со множеством ножевых ранений. Связь миллиардера с этим делом также не подтверждена. Ход расследования По версии telegram-канала, непосредственный исполнитель преступления был задержан двумя днями ранее. После этого оперативники вышли на якобы предполагаемого заказчика убийства — Ибрагима Сулейманова. Следственные действия продолжаются, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Связь с компанией «Сирена-Трэвел» Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 году являлись бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-Трэвел». Эта компания известна как оператор государственной системы бронирования авиабилетов, играющей ключевую роль на российском рынке авиаперевозок. По некоторым данным, Сулейманов якобы считается одной из самых влиятельных и закрытых фигур российского бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МВД и ФСБ задержали миллиардера и совладельца одной из крупнейших в российской авиасфере компаний «Сирена-Трэвел» Ибрагима Сулейманова. Он подозревается в убийстве. По некоторым данным, предприниматель является предполагаемым заказчиком убийства главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. В настоящее время следователи готовят ходатайство об аресте. Подробнее обо всем, что известно о задержании Сулейманова — в материале URA.RU. Задержание миллиардера В ночь на 2 октября 2025 года в Москве был задержан предприниматель и миллиардер Ибрагим Сулейманов. По данным правоохранительных органов, задержание связано с подозрением в совершении убийства, произошедшего в прошлые годы. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости. «Утверждается, что Сулейманову приписывают участие в совершенной в прошлом расправе», — пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал Baza. Обстоятельства задержания Как уточняют источники, Сулейманова задержали сотрудники МВД и ФСБ. В настоящее время он находится под стражей, а следствие готовит ходатайство о его аресте. По информации СМИ, задержание стало результатом длительного расследования, проводимого центральным аппаратом Следственного комитета России. Подозрение в убийстве Георгия Таля Согласно данным telegram-канала 112, Ибрагим Сулейманов якобы подозревается в организации убийства Георгия Таля — главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО), который за время своей работы рассматривал тысячи дел о банкротстве. Это преступление было совершено в 2004 году в центре Москвы — на Старой Басманной. В Таля выстрелили, после чего он был госпитализирован, но вскоре скончался от полученных ранений. По некоторым данным, его убийство связано с активизацией расследований криминальных банкротств, писали тогда в «Известиях». Официального подтверждения в том, что Сулейманов проходит именно по этому делу, нет. Также некоторые связывают происходящее с расследованием убийства главы авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, убитого в 1999 году. Тогда его нашли в подъезде жилого дома со множеством ножевых ранений. Связь миллиардера с этим делом также не подтверждена. Ход расследования По версии telegram-канала, непосредственный исполнитель преступления был задержан двумя днями ранее. После этого оперативники вышли на якобы предполагаемого заказчика убийства — Ибрагима Сулейманова. Следственные действия продолжаются, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Связь с компанией «Сирена-Трэвел» Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 году являлись бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-Трэвел». Эта компания известна как оператор государственной системы бронирования авиабилетов, играющей ключевую роль на российском рынке авиаперевозок. По некоторым данным, Сулейманов якобы считается одной из самых влиятельных и закрытых фигур российского бизнеса.