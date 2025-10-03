На какое жилье хватит маткапитала в Челябинске в начале 2026 года. Инфографика

В Челябинске за счет средств маткапитала можно будет купить 6,5 квадрата жилья
С 2026 года выплата на первого ребёнка будет увеличена на 6,8%
С 2026 года выплата на первого ребёнка будет увеличена на 6,8% Фото:

В Челябинске жилая площадь, доступная на средства маткапитала в 2026 году, достигнет 6,5 «квадрата». Со следующего года выплата на первого ребёнка будет увеличена на 6,8% до 737 200 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Индексация маткапитала повысит доступность жилья. В городе цены на вторичном рынке растут сейчас на уровне +6% в год. Таким образом, покупательная способность маткапитала даже немного увеличится», — сообщается на сайте «Циан для профи».

В целом по России больше квадратных метров по маткапиталу получится купить в Ульяновске (7,8), Оренбурге (7,6), Новокузнецке (7,5%). При этом менее четырех квадратных метров будут доступны по маткапиталу в Казани (3,6), Санкт-Петербурге (3), Сочи (2,2) и Москве (1,9).

