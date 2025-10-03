В Челябинске закроют движение транспорта для проведения Крестного хода

В Челябинске для проведения Крестного хода 12 октября закроют движение для транспорта на северо-западе по проспекту Героя России Родионова, улице Академика Макеева и другим. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«12 октября с 07:00 до 10:00 будет ограничено движение в связи с проведением Крестного хода. Движение для транспорта полностью закроют по проспекту Героя России Родионова от Новоградского проспекта до улицы Академика Макеева, также по улице Академика Макеева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска, по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Макеева до улицы Татищева», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водителей просят не парковать машины вдоль перечисленных улиц с 19:00 часов 11 октября 2025 до 10:00 часов 12 октября. Также челябинцев призывают с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут.
Крестный ход пройдет в память священнослужителей и верующих людей, пострадавших в годы репрессий. Он начнется в 8:30 у мемориального комплекса «Золотая гора» и начнет движение в сторону кафедрального собора Рождества Христова. Общегородской Крестный ход пройдет по маршруту: «Золотая гора» — улица 250-летия Челябинска — улица Академика Макеева — проспект Героя России Родионова — собор Рождества Христова. Богослужение в нижнем храме кафедрального собора начнется в 9:30.
