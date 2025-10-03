На Украине сообщили об атаке на газодобывающую инфраструктуру страны

Значительная часть объектов газодобывающей инфраструктуры компании «Нафтогаз» в Полтавской и Харьковской областях Украины повреждена. Как сообщает пресс-служба компании на официальном сайте, часть повреждений квалифицирована как критическая.
«Значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений — критические», — говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза». В компании уточняют, что аварии зафиксированы на территории двух областей (Полтавской и Харьковской), где сосредоточены основные мощности по добыче газа. Представители «Нафтогаза» заявили, что речь идет о самой масштабной атаке на объекты газодобычи с февраля 2022 года.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Атака была произведена при использовании высокоточного оружия большой дальности различного базирования, а также при помощи БПЛА.
