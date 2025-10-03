ВС РФ нанесли мощный удар по ВПК Украины

Российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу», — сообщили представители Минобороны в telegram-канале ведомства. Атака велась при помощи высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и при помощи БПЛА.
Все цели удара были достигнуты. Объекты ВСУ были уничтожены.
За неделю ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам противника. Как сообщали в оборонном ведомстве страны, российские военные ударили по предприятиям военной промышленности и обеспечивавшим их работу объекты энергетики, железнодорожной транспортной инфраструктуре, используемой для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, передает RT.
