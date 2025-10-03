В Польше признали, что получат выгоду от восстановления Украины

Польша рассчитывает стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после завершения военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По словам главы МИД, исторические, языковые и географические связи делают Польшу стратегически выгодной площадкой для западных инвесторов, заинтересованных в участии в восстановлении соседней страны.
«Я считаю, что Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине», — подчеркнул Сикорский в интервью изданию Fakt. Он также отметил, что «козырем» для Варшавы станет многочисленная украинская диаспора, проживающая в стране.
Глава МИД уточнил, что на территории Украины продолжают работать польские предприятия, несмотря на продолжение боевых действий. По его словам, Польша также продолжает выстраивать основы для масштабного сотрудничества в будущем. Он также допустил, что одна из следующих таких встреч может пройти на территории Польши.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.