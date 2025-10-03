03 октября 2025

В ХМАО после завершения сезона подскочили цены на ягоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО вдое взлетели цены на некоторые ягоды
В ХМАО вдое взлетели цены на некоторые ягоды Фото:

В Югре с наступлением заморозков завершен сезон сбора клюквы, брусники и других ягод. Цены на некоторые дикоросы в этой связи уже выросли более, чем в два раза, выяснило URA.RU.

«В ХМАО наступают заморозки, а в лесах и на болотах местами снег уже лег. Сезон сбора ягоды завершен, цены, соответственно, пошли вверх», — пояснил агентству владелец компании по продаже дикоросов Линар из Нижневартовска.

Цены на некоторые дикоросы выросли больше, чем вдвое. Например, летом морошку, именуемую в народе «царской ягодой» и довольно дефицитную, продавали в среднем по 700 рублей. Сегодня ее стоимость 1500 рублей за литр.

Клюкву в сезон продавали примерно по 200 рублей за литр, сейчас — по 250 рублей, а брусника с 250 рублей за литр подорожала до 300 рублей. И это не последнее повышение цен, уточнил собеседник агентства. Он прогнозирует рост еще примерно по 50 рублей плюсом за литр на ту и другую ягоду.

Ранее URA.RU рассказывало, что можно привезти из ХМАО в качестве гастрономического подарка. В списке в том числе и варенье из «царской» ягоды и замороженные дикоросы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре с наступлением заморозков завершен сезон сбора клюквы, брусники и других ягод. Цены на некоторые дикоросы в этой связи уже выросли более, чем в два раза, выяснило URA.RU. «В ХМАО наступают заморозки, а в лесах и на болотах местами снег уже лег. Сезон сбора ягоды завершен, цены, соответственно, пошли вверх», — пояснил агентству владелец компании по продаже дикоросов Линар из Нижневартовска. Цены на некоторые дикоросы выросли больше, чем вдвое. Например, летом морошку, именуемую в народе «царской ягодой» и довольно дефицитную, продавали в среднем по 700 рублей. Сегодня ее стоимость 1500 рублей за литр. Клюкву в сезон продавали примерно по 200 рублей за литр, сейчас — по 250 рублей, а брусника с 250 рублей за литр подорожала до 300 рублей. И это не последнее повышение цен, уточнил собеседник агентства. Он прогнозирует рост еще примерно по 50 рублей плюсом за литр на ту и другую ягоду. Ранее URA.RU рассказывало, что можно привезти из ХМАО в качестве гастрономического подарка. В списке в том числе и варенье из «царской» ягоды и замороженные дикоросы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...