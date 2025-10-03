В ХМАО после завершения сезона подскочили цены на ягоды

В Югре с наступлением заморозков завершен сезон сбора клюквы, брусники и других ягод. Цены на некоторые дикоросы в этой связи уже выросли более, чем в два раза, выяснило URA.RU.
«В ХМАО наступают заморозки, а в лесах и на болотах местами снег уже лег. Сезон сбора ягоды завершен, цены, соответственно, пошли вверх», — пояснил агентству владелец компании по продаже дикоросов Линар из Нижневартовска.
Цены на некоторые дикоросы выросли больше, чем вдвое. Например, летом морошку, именуемую в народе «царской ягодой» и довольно дефицитную, продавали в среднем по 700 рублей. Сегодня ее стоимость 1500 рублей за литр.
Клюкву в сезон продавали примерно по 200 рублей за литр, сейчас — по 250 рублей, а брусника с 250 рублей за литр подорожала до 300 рублей. И это не последнее повышение цен, уточнил собеседник агентства. Он прогнозирует рост еще примерно по 50 рублей плюсом за литр на ту и другую ягоду.
