Число погибших от самогона в Ленобласти резко выросло

В Ленинградской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем выросло до 44 человек. По состоянию на 3 октября четверо пострадавших остаются в больницах, трое из них — в критическом состоянии.
«До 44 выросло число погибших от палёного самогона в Ленинградской области, еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них — в критическом состоянии», — пишет SHOT. По информации источника, все пострадавшие получили отравление после употребления суррогата, произведенного кустарным способом.
Ранее RT сообщал об аресте 14 подозреваемых по делу об отравлении. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают проверки торговли алкоголем в населенных пунктах области. Специалисты изымают подозрительную продукцию и предупреждают жителей о рисках, связанных с употреблением нелегальных спиртосодержащих напитков. По данным следствия, 60-летняя жительница поселка занималась изготовлением самогона, а 78-летний мужчина продавал его местным жителям, не подозревая о возможной опасности.
