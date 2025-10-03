В Челябинске после двух этапов реконструкции очистных сооружений улучшилось качество сточных вод и воздуха в Металлургическом районе на выезде из города, где предприятие расположено. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, который сегодня проинспектировал объекты.
«Это важный для региона проект. Во-первых, мы качественно улучшаем обращение с отходами. Во-вторых, значительно снижаем неприятные запахи», — заявил Текслер, сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Всего реконструкция очистных рассчитана на пять этапов. Уже проведены первый и четвертый. В частности, улучшено качество очистки сточных вод и воздуха в районе очистных сооружений. Этого удалось добиться за счет вывоза высушенного осадка на полигон, ранее осадки складировали на иловых картах.
В рамках первого этапа смонтирована камера, построен цех механической очистки, установлено новое оборудование. Построенный цех обеспечивает первичную очистку до 400 тысяч кубометров сточных вод ежедневно. В рамках четвертого этапа — сделан цех механического обезвоживания, установлены сгустители и другое. «В наших планах — продолжение: предстоит модернизация системы биологической очистки, которую мы спроектируем и реализуем», — подчеркнул Текслер.
Также губернатор анонсировал начало строительства левобережных очистных сооружений в Магнитогорске в следующем году. Правобережные очистные сооружения были завершены недавно.
Реконструкция первого и четвертого этапов очистных сооружений канализации ранее планировали завершить к осени. Объект технически достаточно сложный, но важный для Челябинска. После его реализации город получит качественно новые очистные сооружения.
