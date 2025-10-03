В Пермском крае расширят поддержку многодетных семей

Глава Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания региона законопроект, предусматривающий расширение мер социальной поддержки для многодетных семей, а также семей, в которых есть участники специальной военной операции. Обсуждение данного документа назначено на ноябрь 2025 года.
«Проект закона предусматривает ряд изменений. В частности, планируется расширить перечень лиц, входящих в состав семьи для получения статуса многодетной. В него будут включены дети, находящиеся под опекой, приемные дети, а также совершеннолетние дети-инвалиды I и II групп в возрасте до 23 лет», — отметил губернатор в своем telegram-канале.
Помимо этого, предлагается предоставить всем многодетным семьям, вне зависимости от уровня дохода, право на бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев и выставок. На данный момент данная льгота доступна только семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума.
Кроме того, планируется продлить на 2026 год действие единовременной выплаты при рождении ребенка в семье участника СВО, введенной в 2025 году. В случае одобрения законопроекта все изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.
