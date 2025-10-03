В Челябинске подросток из Казахстана демонстративно порвал паспорт РФ

В Челябинске подросток демонстративно порвал на камеру паспорт РФ. Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, документ он получил относительно недавно, переехав в Россию из Казахстана. По данным общественницы, полиция уже задержала молодого человека.
«В Челябинске задержан молодой человек, который разорвал на видео паспорт гражданина России. Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по статье 329 УК РФ. Как выяснилось, паспорт России юноша получил совсем недавно, сам он родом из Казахстана. Паспорт разорвал, по предварительной информации, находясь в состоянии опьянения», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале.
По ее словам, глупость содеянного компания подростков осознала лишь после публикации контента в соцсетях. Судя по всему, они добились желаемого: получили хайп. Но сейчас им грозит уголовная статья.
