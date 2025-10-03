Фигурант дела миллиардера Сулейманова Дарбишев умер после задержания

Один из подозреваемых по делу миллиардера Ибрагима Сулейманова, Абакар Дарбишев, скончался после задержания в Московской области. Причиной смерти стал сердечный приступ.
«Абакара Дарбишева задержали в Подмосковье, после задержания он скончался. Причина — сердечный приступ», — сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Дарбишев, как и Сулейманов, проходил фигурантом по уголовному делу об убийстве, расследуемому Главным следственным управлением Следственного комитета России.
Ранее стало известно о задержании в Москве Ибрагима Сулейманова, который в 2024 году вместе с братом Расулом являлся бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел». Следствие ходатайствует о его аресте в Басманном суде. В рамках того же дела под арестом находится еще один подозреваемый — Муххамед Дарбишев. Как пишет RT, Сулейманова подозревают в убийстве.
