«Никакой ностальгии»: Лолита — о новом клипе «90-е»

Певица Лолита (Лолита Милявская) выпустила антуражный клип на новый сингл «90-е». Дух того времени передался не только в потрясающем наряде артистки, но и локации в Подмосковье — на промышленной зоне в селе Воскресенское Богородского округа. Однако Лолита в беседе с URA.RU заявила, что никакой параллели с тем временем тут нет.
«Я купила трек полгода назад. Тогда он не имел никакого отношения к 90-м, был про любовь и имел совершенно кальянный вайб. Мне это показалось неинтересным, это было вяло, поэтому я его усилила, в том числе и с помощью аранжировки. Когда усилили, я поняла, что мы называем трек "90-е" — это всего лишь актерская зарисовка. В этом нет никакой ностальгии, это предмет искусства в клипах. Поэтому здесь нет ни подражания, ни ностальгии, ничего. Это просто маленький отрезок времени», — пояснила певица.
Лолита отметила, что у нее не стояло задачи «влиться в тренд» на прошлую эпоху. Исполнительница в целом не считает, что сейчас есть мода на 90-е. По ее словам, это было всегда.
«В разное время — интерес к разной эпохе. При этом я не вижу, чтобы у некоторых людей пропадал интерес, например, к эпохе Людовика XIV. Это выражается в том, что люди покупают мебель, которая была во дворцах. Или эпоха Наполеона III. Поэтому это так кажется, что именно этой эпохе уделяют внимание. Мне кажется, про 90-е всегда фильмы снимали. Ничего в этом необычного нет. Все зависит от сценария, а у меня зависело просто от материала», — резюмировала певица.
Пятиминутный клип Лолиты, который похож на мини-фильм, уже посмотрели сотни тысяч человек. И что интересно — подавляющее большинство комментариев в восторге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.