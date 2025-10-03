03 октября 2025

Bild: замеченные над аэропортом Мюнхена дроны сначала кружили над базой Бундесвера

Замеченные над аэропортом Мюнхена дроны сначала кружили над базой Бундесвера
© Служба новостей «URA.RU»
Несколько беспилотников заметили над аэропортом
Неопознанные беспилотники, из-за которых был временно остановлен авиатрафик в международном аэропорту Мюнхена, изначально были замечены над объектами Бундесвера. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Первые дроны появились около 19:30 над авиабазой в Эрдинге, где расположен инновационный центр вооруженных сил Германии. Спустя час беспилотники переместились в воздушное пространство над гражданским аэропортом, расположенным в восьми километрах», — передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Bild.

По данным издания, в небе могли находиться до шести дронов с размахом крыльев от 60 см до одного метра. Бундесвер пока подтвердил пять дронов.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были полностью парализованы на несколько часов и возобновились только утром следующего дня. Полиция до сих пор не установила операторов дронов.

© Служба новостей «URA.RU»
